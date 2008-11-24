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Bilim / Teknoloji

Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel logo

Google Türkiye, Türk kullanıcısına yaptığı logo jesti “Doodle”ı bu kez de Öğretmenler için tekrarlıyor.

24 Kasım 2008 02:00

Google’ın Türkiye açılış sayfası google.com.tr, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere özel bir logoyla açılıyor.

Google, kurucularının Eylül 1999’da Nevada’daki ‘Burning Man’ (Yanan Adam) konferansına giderken ana sayfasına sitede bir sorun olması durumunda uzakta olduklarını belirtmek amacıyla koydukları yanan bir çöp adam şeklindeki logo ile başlattıkları “Doodle” uygulamasını “Google Türkiye” sayfasında 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle devam ettiriyor.

Google’ın ‘sitede bir problem olursa kusura bakmayın, şimdilik uzaktayız’ mesajı veren “Burning Man” temalı ilk özel logosu, o dönemler henüz öğrenci olan sitenin kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından ‘oluşabilecek teknik aksaklıktan dolayı’ peşinen özür dilemek amacıyla kullanıldı.

Özel logo uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu benzersiz platformda yer vererek, dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca internet kullanıcıları bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne/kişiye/konuya özel daha ayrıntılı bilgiye erişebiliyorlar.

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