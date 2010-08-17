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Ekonomi

GOOGLE'DAN MARMARA DEPREMİ İÇİN ÖZEL NOT İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2010 12:08

-GOOGLE'DAN MARMARA DEPREMİ İÇİN ÖZEL NOT İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Google, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için ana sayfasına özel bir not koydu. Google, bugün 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla, ana sayfasına karanfilin yanına ''Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz'' yazdı. Google'ın bu uygulaması tüm ülkelerde önemli anma günlerinde (toplumlara öncülük etmiş fikir liderleri, devlet adamlarının ölüm yıl dönümleri, doğal felaketlerde yaşanan kayıplar gibi), o ülkedeki ana sayfaya bir anma notu koyarak yapılıyor. 

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