Google'dan Leyla Gencer doodle'ı

Google, bugün anasayfasında ünlü Türk opera sanatçısı Leyla Gencer'i andı. Google'ın açılış sayfasında, 85 yıl önce doğan Gencer'in doğum günü adına özel bir doodle hazırlandı.



Sanat dünyasında 'La Diva Turca', 'La Gencer' ve 'La Ragina' isimleriyle ün yapan ve dünyanın dört bir yanında sahne alan Gencer, 10 Ekim 1928 tarihinde dünyaya gelmişti.

İstanbul, Polonezköy'de doğan Gencer, İstanbul İtalyan Lisesi'nden mezen olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı'nda şan eğitimi aldı. Konservatuar eğitimi süresince İtalyan soprano Giannia Arangi-Lombardi ve bir diğer İtalyan sanatçı Apollo Granforte ile çalışan Gencer, 1950 yılında Devlet Tiyatroları Ankara Operası'nda 'Cavallerina Rusticana' operasıyla kariyerine başladı.

Opera repertuarı 23 bestecinin 72 yapıtını kapsayan Gencer, 1954 yılında Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nda 'Madame Butterfly' performansıyla uluslararası kariyere adım attı. Gencer, 1957 yılında Milano'daki dünyanın en büyük opera binalarından biri olan La Scala'da sahne alarak ününü pekiştirdi. Gencer, bir yıl sonra yine La Scala'da 'Assassinio nella Cattetrale' operasında sahne aldı ve 'La Regina' olarak anılmaya başlandı.



Külleri Boğaz'a serpildi



Opera'yı bıraktığı 1980 yılına kadar Venedik, Paris, Viyana, San Francisco, Londra ve Rio de Janeiro dahil dünyanın dört bir yanındaki birçok kentte sahne aldı.

Leyla Gencer, 1988 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanını aldı. 2004 yılında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 1000 yılın Türkleri özel koleksiyonunda adına 15 milyon TL değerinde 0.999 ayar gümüş hatıra para basıldı.

Milano'daki evinde 10 Mayıs 2008 yılında hayatını kaybeden Gencer, vasiyetinde küllerinin İstanbul Boğazı'na serpilmesini istemişti.