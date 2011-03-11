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Yaşam

Google'dan 'Kayıp Bulma' hizmeti

Google, kişilerin birbirini bulması için Person Finder hizmetini devrete soktu.

11 Mart 2011 02:00


T24- Japonya'daki depremin ardından Google, kişilerin birbirini bulması için Person Finder hizmetini devrete soktu.

Daha önce birçok depremde de felaket dönemlerinde kayıplarını arayan ve kaybolan kişilerin birbirlerini bulabilmesi için geliştirilen Person Finder hizmeti, Japonya'daki 8.9'luk felaketin ardından da Google tarafından yayına alındı.

Basit bir mekanizmayla çalışan Person Finder'da deprem sırasında yakınları veya tanıdıklarından haber alamayan kişiler, siteye girerek "I'm looking for someone" (Birini arıyorum) veya "I have information about someone" (Biri hakkında bilgi sahibiyim) seçeneklerini işaretleyerek aradıkları kişilerin isimlerini veya bölgede bulunanlar, bilgi sahibi oldukları veya gördükleri, karşılaştıkları kişilerin isimlerini yazarak durumlarını kaydedebiliyorlar.

Sistem bu iki bilgiyi birbiriyle eşleştirerek felaket bölgesinde bulunan kişilerle onları arayanların birbirinden haberdar olmasını sağlıyor.

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