Google'dan Gökçen jesti

İnternet arama motoru Google, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'in fotoğrafını, doğum yıl dönümü nedeniyle ana sayfasına koydu.



Dünyanın en büyük internet arama motorlarından biri olan Google'ın Türkiye sayfası “www.google.com.tr” adresine girenler, özel tasarımlı logoyla karşılaştı.



Atatürk'ün manevi kızı ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'in doğum günü nedeniyle hazırlanan “Google” logosunda, “o ve g” harflerinin yerine Sabiha Gökçen'in fotoğrafı ile pilot gözlüğü yerleştirildiği görüldü.



Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen, 21 Mart 1913'te Bursa'da doğdu, 88 yaşında Ankara'da öldü.



Bazı özel günlerde farklı logo tasarımlarıyla hizmet veren Google'ın Türkiye'deki kullanıcıları, daha önce Mevlana'nın 801. doğum yıl dönümü nedeniyle semazen figürü, Nasreddin Hoca figürü ve Türk bayrağının bulunduğu özel logolarla karşılaşmıştı.



Sabiha Gökçeni mezarı başında anıldı



Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 8. yılında mezarı başındaanıldı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Sabiha Gökçen'in Cebeci Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törene, Gökçen'in yakınları, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, THK Genel Başkanı Yusuf Güngör, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Müdürü İbrahim Büyükyumukoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli çok sayıda subay, Astsubay ile THK'da görevli pilotlar katıldı.



Çelenklerin Sabiha Gökçen'in kabrine konulmasının ardından, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Sabiha Gökçen'in özgeçmişinin okunmasının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Babaoğlu ile törene katılanlar Gökçen ve öteki şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bıraktılar.





