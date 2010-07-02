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Ekonomi

Google'dan eşcinsellere fazla maaş

İnternet devi Google vergi kesintilerinden kaynaklanan haksızlıkları dengelemek için eşcinsel çalışanlarının maaşlarını artırma kararı aldı.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Çalışanlarına bedava gıda veren, çamaşırlarını yıkayan ve 5 ay boyunca ücretli doğum izni vermesiyle çalışan dostu olarak ünlenen Google, şimdi de eşcinsellerin yaşadığı vergi adaletsizliğini çözmeye çalışıyor.


Amerikan kanunlarına göre bir firma özel sağlık sigortası sunduğunda çalışanın partneri de bundan yararlanabiliyor. Ancak bu sigorta evli çiftlerin vergisinden düşülürken, eşcinsellerde vergilendiriliyor.


Bu durumun önüne geçmek isteyen şirket eşcinsellere yıllık olarak 1000 dolar daha fazla ödeme yapacak. 20 binin üzerinde çalışanı bulunan Google'da 700 kişilik bir eşcinsel grup var ancak kaç kişinin bu artıştan yararlanacağı kesin değil.

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