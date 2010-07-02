Google'dan eşcinsellere fazla maaş

T24- Çalışanlarına bedava gıda veren, çamaşırlarını yıkayan ve 5 ay boyunca ücretli doğum izni vermesiyle çalışan dostu olarak ünlenen Google, şimdi de eşcinsellerin yaşadığı vergi adaletsizliğini çözmeye çalışıyor.



Amerikan kanunlarına göre bir firma özel sağlık sigortası sunduğunda çalışanın partneri de bundan yararlanabiliyor. Ancak bu sigorta evli çiftlerin vergisinden düşülürken, eşcinsellerde vergilendiriliyor.



Bu durumun önüne geçmek isteyen şirket eşcinsellere yıllık olarak 1000 dolar daha fazla ödeme yapacak. 20 binin üzerinde çalışanı bulunan Google'da 700 kişilik bir eşcinsel grup var ancak kaç kişinin bu artıştan yararlanacağı kesin değil.