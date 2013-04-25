T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Google’dan Ella Fitzgerald doodle’ı

Google, ‘Cazın kraliçesi’ olarak adlandırılan Ella Fitzgerald'ı andı

25 Nisan 2013 14:02

Google, 20’inci yüzyılın en büyük Caz sanatçılarından Ella Fitzgerald’ı doğum gününde doodle ile andı.

25 Nisan 1917 tarihinde dünyaya gelen Fitzgerald, 60 yıla yayılan kariyerinde en çok ‘Songbook’ albüm serisiyle tanındı. Duke Ellington, Count Basie ve Louis Armstrong gibi ünlü sanatçılarla şarkı söyleyen Fitzgerald, caz, bossa nova, opera ve gösteriği müziği tarzında parçalar üretti.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, çıkardığı 200’den fazla albüm dünya genelinde 40 milyondan fazla satan Fitzgerald, Cole Porter, Duke Ellington ve George Gershwin gibi besteci ve sanatçılarla doldurduğu Songbook albümleriyle büyük başarı yakaladı.

Fitzgerald, 1987 yılında ABD’nin eski başkanı Ronald Reagan tarafından ulusal sanat madalyasına layık görüldü.

Son konserini 1991 yılında New York’un Carnegie Hall salonunda veren Fitzgerald, 15 Haziran 1996’da hayata gözlerini yumdu.

ETİKETLER

ella fitzgeraldgoogledoodle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24