Google’dan Ella Fitzgerald doodle’ı

Google, 20’inci yüzyılın en büyük Caz sanatçılarından Ella Fitzgerald’ı doğum gününde doodle ile andı.

25 Nisan 1917 tarihinde dünyaya gelen Fitzgerald, 60 yıla yayılan kariyerinde en çok ‘Songbook’ albüm serisiyle tanındı. Duke Ellington, Count Basie ve Louis Armstrong gibi ünlü sanatçılarla şarkı söyleyen Fitzgerald, caz, bossa nova, opera ve gösteriği müziği tarzında parçalar üretti.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, çıkardığı 200’den fazla albüm dünya genelinde 40 milyondan fazla satan Fitzgerald, Cole Porter, Duke Ellington ve George Gershwin gibi besteci ve sanatçılarla doldurduğu Songbook albümleriyle büyük başarı yakaladı.

Fitzgerald, 1987 yılında ABD’nin eski başkanı Ronald Reagan tarafından ulusal sanat madalyasına layık görüldü.

Son konserini 1991 yılında New York’un Carnegie Hall salonunda veren Fitzgerald, 15 Haziran 1996’da hayata gözlerini yumdu.