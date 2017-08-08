Google'dan cinsiyetçi yoruma işten çıkarma

Arama motoru Google, kadınlara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle bir çalışanının işine son verdi.

James Damore adlı mühendis, şirket çalışanları ile paylaştığı 10 sayfalık bir metinde teknoloji dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğinin arkasında biyolojik nedenler yattığını savundu.

Metinin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki toplaması üzerine Damore'un işine son verildi. Reuters haber ajansına konuşan Damore, işten atılmasına gerekçe olarak cinsiyetçi kalıpları desteklemesinin gösterildiğini söyledi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Google'ın yöneticisi Sundar Pichai de çalışanlara elektronik posta göndererek çeşitlilik karşıtı paylaşımın cinsiyetçi kalıpları pekiştirerek şirketin kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Doktorasını Harvard'ta tamamlayan mühendis Damore, 10 sayfalık metinde kadınlar ve erkeklerin tercihleri ve becerileri arasındaki farkta biyolojik nedenlerin büyük ölçüde belirleyici olduğunu savunmuştu. Teknoloji sektöründe kadınların daha az yer almasının nedenini de bu biyolojik farklılığa bağlamıştı.

Silikon Vadisi'nde eşitlik tartışması

Silikon Vadisi, kadın-erkek eşitliği konusunda en hararetli tartışmaların yaşandığı noktalardan biri olma özelliğine sahip. Nedeni iş ortamında cinsiyetçi yaklaşım ile karşı karşıya oldukları yönünde kadın çalışanların yaptığı çok sayıda şikayet.

ABD'de Çalışma Bakanlığı şu an Google'ın kadın çalışanlarına daha az ödeme yaptığı yönündeki şikayeti inceliyor. Çalışanlarının yüzde 69'unu erkeklerin oluşturduğu Google hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Teknoloji sektörünün geneline bakıldığında erkekler, iş gücünün yüzde 80'ini elinde tutuyor. Facebook'ta yönetici seviyesindeki çalışanların yüzde 27'sini kadınlar oluşturuyor. Bu oranın Apple'da yüzde 30 olduğu biliniyor.

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Reuters/AP/ÖA/HS