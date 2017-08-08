T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Google'dan cinsiyetçi yoruma işten çıkarma

Silikon Vadisi'nde iş ortamında cinsiyet eşitsizliği tartışması yaşanıyor. Nedeni, Google'da çalışan bir mühendisin kadın çalışanlar hakkındaki yorumu üzerine işten çıkarılması.

08 Ağustos 2017 22:44

Arama motoru Google, kadınlara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle bir çalışanının işine son verdi.

James Damore adlı mühendis, şirket çalışanları ile paylaştığı 10 sayfalık bir metinde teknoloji dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğinin arkasında biyolojik nedenler yattığını savundu.

Metinin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki toplaması üzerine Damore'un işine son verildi. Reuters haber ajansına konuşan Damore, işten atılmasına gerekçe olarak cinsiyetçi kalıpları desteklemesinin gösterildiğini söyledi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Google'ın yöneticisi Sundar Pichai de çalışanlara elektronik posta göndererek çeşitlilik karşıtı paylaşımın cinsiyetçi kalıpları pekiştirerek şirketin kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Doktorasını Harvard'ta tamamlayan mühendis Damore, 10 sayfalık metinde kadınlar ve erkeklerin tercihleri ve becerileri arasındaki farkta biyolojik nedenlerin büyük ölçüde belirleyici olduğunu savunmuştu. Teknoloji sektöründe kadınların daha az yer almasının nedenini de bu biyolojik farklılığa bağlamıştı.

Silikon Vadisi'nde eşitlik tartışması

Silikon Vadisi, kadın-erkek eşitliği konusunda en hararetli tartışmaların yaşandığı noktalardan biri olma özelliğine sahip. Nedeni iş ortamında cinsiyetçi yaklaşım ile karşı karşıya oldukları yönünde kadın çalışanların yaptığı çok sayıda şikayet.

ABD'de Çalışma Bakanlığı şu an Google'ın kadın çalışanlarına daha az ödeme yaptığı yönündeki şikayeti inceliyor. Çalışanlarının yüzde 69'unu erkeklerin oluşturduğu Google hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Teknoloji sektörünün geneline bakıldığında erkekler, iş gücünün yüzde 80'ini elinde tutuyor. Facebook'ta yönetici seviyesindeki çalışanların yüzde 27'sini kadınlar oluşturuyor. Bu oranın Apple'da yüzde 30 olduğu biliniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Silikon VadisiGoogleDamoreSundar PichaiHarvardVadisiBakanlığıAppleDeutsche Welle Türkçe Reuters/AP/ÖA/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24