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Dünya

Google'dan, CEO'ya 100 milyon dolar ikramiye

Google, nisan ayında görevden ayrılacak Üst Yöneticisi Schmidt'e 100 milyon dolar ikramiye verdi.

24 Ocak 2011 02:00

T24 - ABD'li internet arama motoru Google, nisan ayında görevden ayrılacak Üst Yöneticisi (CEO) Eric Schmidt'e 100 milyon dolar ikramiye verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ikramiyenin, hisse, hisse senedi opsiyonları ve son dört senedeki rüchan haklarını kapsadığı belirtildi.

Google'dan geçen günlerde yapılan açıklamada, şirketin kurucularından 37 yaşındaki Larry Page'in Üst Yöneticiliği, 10 yıldır şirketin Üst Yöneticiliği görevini yürüten Eric Schmidt'den (55) 4 Nisan'da devralacağı ifade edilmişti.

Şirketin kurucuları Sergey Brin ve Larry Page ile Eric Schmidt, maaşlarını 1 dolarla sınırladı. Ancak üçü Google'ın hisselerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Schmidt, nisan ayında Üst Yöneticilikten ayrıldıktan sonra Google'da kalarak İcra Kurulu Başkanlığını yürütecek.


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