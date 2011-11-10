-Google'dan Büyük Önder Atatürk'e saygı BURSA (A.A) - 10.11.2011 - Google Türkiye'nin ana sayfası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 73. yılı dolayısıyla kırmızı karanfille açılıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 73. yılında yurt genelinde etkinliklerle anılıyor. Google Türkiye de bu günün önemine ilişkin, açılış sayfasında kırmızı karanfile yer verdi. Sitenin ana sayfasındaki kırmızı karanfilin üzerine imleç götürüldüğünde ''Atatürk'ü Anma Günü'' yazısı beliriyor.