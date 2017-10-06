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Bilim / Teknoloji

Google'dan 40 dilde çeviri yapan kulaklık; fiyatı ne kadar olacak?

Google'ın akıllı telefonu Pixel modelleri ile uyumlu olarak çalışacak

06 Ekim 2017 11:18

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Çarşamba akşamı San Francisco'da düzenlediği etkinlikte 40 farklı dilde simultane tercüme yapabilen Pixel Buds kulaklıkların tanıtımını gerçekleştirdi. Kulaklığın ABD'de 159 dolar (yaklaşık 570 TL) ücretle piyasaya çıkması bekleniyor

Etkinlik sırasında sahnede kulaklıkla İsveççe'den İngilizce'ye tercüme yapıldı.

Kulaklığın ABD'de 159 dolar (yaklaşık 570 TL) ücretle piyasaya çıkması bekleniyor. Bu kulaklıklar şimdilik yalnızca Google'ın akıllı telefonu Pixel modelleri ile uyumlu olarak çalışacak.

Sosyal medyada söz konusu kulaklıklar için Douglas Adams'ın bilimkurgu romanı Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde yer alan "Babil Balığı" benzetmesi yapıldı. Kitaplara göre, bu balığı kulağına sokan kişiler evrende konuşulan tüm dilleri de anlayabiliyor.

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akıllı telefon40 dilde çeviri yapan kulaklıkGooglefiyathaber

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