Google'dan "kurumsal" YouTube!

Şirketlerin eğitim, konferans, yöneticilerin konuşmaları gibi görüntü dosyalarına, çalışanlar tarafından kolayca erişilmesini sağlayacak olan hizmet, kurması masraflı, kullanması karmaşık olan video konferans sistemini gereksiz kılıyor.



Ayrıca, YouTube'un videolara koyduğu 10 dakikalık süre sınırı da bulunmadığı için istendiği uzunlukta video yüklenebiliyor.

Sistem, Google Apps Premier Edition içerisine eklenecek ve yıllık kullanım ücreti, kullanıcı başına 50 dolar olacak.



Google Apps kullanan eğitim kurumları ise, 8 eylülden itibaren 6 ay boyunca hizmeti ücretsiz olarak deneyebilecek, bu süreden sonra kullanıcı başına yıllık 10 dolara hizmeti kullanmaya devam edebilecekler.