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Yaşam

GOOGLE'DAN "BABALAR GÜNÜ" JESTİ EDİRNE (A.A)

19 Haziran 2011 12:39

-GOOGLE'DAN "BABALAR GÜNÜ" JESTİ EDİRNE (A.A) - 19.06.2011 - Google Türkiye sayfasında, Babalar Günü'ne özel logo yayımladı. Dünyaca ünlü arama motoru Google, özel günlerde yaptığı jestlerine bu kez de babalar için yaptığı jesti ekledi. Arama motorunun açılışındaki Google yazısındaki ''L'' harfi yerine kravat konularak oluşturulan logoya tıklandığında önce ''Babalar Günü Kutlu Olsun'' yazısı ve ardından bugüne ait haberlere ve bilgilere ulaşılıyor. '''Doodle'' olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

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