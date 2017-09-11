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Bilim / Teknoloji

Google'dan 2,42 milyar Euro'luk para cezasına itiraz

Avrupa Komisyonu, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı ceza kesmişti

11 Eylül 2017 22:47

Google'ın avukatları, Avrupa Komisyonu'nun verdiği 2,42 milyar avroluk para cezasına karşı temyiz başvurusu yaptı.

Şirket avukatlarının, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı’nın bir basamağı olan Genel Mahkemeye temyiz başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Avrupa Komisyonu, haziran ayında Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası vermiş ve uygulamasını değiştirmesini istemişti.

Google, Genel Mahkeme'nin karar vermesinin ardından konuyu sadece hukuki bakımdan Avrupa Adalet Divanına taşıyabiliyor. Avrupa Adalet Divanı, Genel Mahkemenin kararını bozabiliyor, tekrar karar verilmek üzere geri gönderebiliyor veya davayla ilgili kendisi karar verebiliyor.

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