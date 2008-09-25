Google'dan 10 milyon dolarlık ödül!

Rakamlarla Google..

Google eski gazeteleri tarayacak

Google'ın açıklamasında, bu ödülün, "akıllı teknoloji aracılığıyla olağanüstü sonuçlar sağlayacak, küçük ölçekte başlayarak uzun dönemde büyük sonuçları olacak" 5 fikrin sahipleri arasında paylaştırılacağı belirtildi.Açıklamada, fikirlerin Google'a sunulabileceği sürenin 20 Ekim'de dolacağı kaydedildi.Tüm fikirler arasından 100 tanesinin seçilerek 27 Ocak 2009'da açıklanacağı, daha sonra Google kullanıcılarının finale kalan 20 fikri belirleyeceği, Google'un oluşturacağı kurulun da kazanan 5 fikri seçeceği belirtildi.15 Eylül 1997 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin adlı Stanford Üniversitesi öğrencilerinin, "google.com" adının haklarını almalarıyla basit bir arama motoru olarak kurulan Google, kısa sürede internet üzerinden bilgiye ulaşmada en çok kullanılan arama motoru haline geldi.İlgili haberler: