Google'da da lider Muhteşem Yüzyıl

T24 - En büyük arama motoru yıl sonu arama sonuçlarını açıkladı. Muhteşem Yüzyıl, Türkiye'de açık farkla birinci oldu.
Google, yükselen aramalar listesi Zeitgeist'ın Türkiye 2011 sonuçlarını açıkladı. Muhteşem Yüzyıl, en çok arananlar arasında ilk sırada yer aldı.
Google Zeitgeist’da, yılın en hızlı yükselen 10 sorgusuyla birlikte 2011'in ruhunu yakalayabilmek amacıyla milyarlarca Google araması incelendi. Google tarafından her yıl, yıl içinde aramalarda yükselen trendlerin açıklandığı Zeitgeist , bu yıl da 2011 yılının en önemli olayları ve en son trendlerini gözler önüne serdi.
Google’ın farklı kategorilerde belirlediği yükselen arama trendleri listesinde bu yıl yerli televizyon dizileri ön plana çıkıyor. En hızlı yükselen aramalar listesinde geçen yıldan bu yana en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve 4 Ocak 2012 tarihinden itibaren Star TV'de gösterilmeye başlayacak olan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ilk sıraya oturdu. Listenin ikinci sırasında e-devlet uygulaması yer alırken, üçüncü sıraya ise yine bir başka Türk dizisi olan ‘Adını Feriha Koydum’ yerleşti.
En hızlı yükselen aramalar listesi şöyle:
Muhteşem Yüzyıl
e-Devlet
Adını Feriha Koydum
Trendyol
Aşk Tesadüfleri Sever
Acunn
Wolfteam
İncir Reçeli
Defne Joy Foster
Aref
Google Zeitgeist’in aramalarda en hızlı yükselen kişi kategorisinde ani ölümüyle büyük üzüntü yaratan Defne Joy Foster ilk sırada yer aldı. Katıldığı yetenek yarışmasında ünlenen illüzyonist Aref ikinciliğe yerleşirken, trafik kazasında hayatını kaybederek hayranlarını üzen Türk Halk Müziği Sanatçısı Kıvırcık Ali listenin üçüncü sırasında yer aldı.
En hızlı yükselen kişiler:
Defne Joy Foster
Aref
Kıvırcık Ali
Ebru Gündeş
Selena Gomez
Mustafa Ceceli
İbrahim Tatlıses
Ayşe Özyılmazel
Sıla
Cem Yılmaz
Spor kulüpleri
Google Zeitgeist 2011 yılı sonu aramalarda yükselen haber kategorisinde, liste başını Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor tuttu. Türkiye yıl boyunca Google’da Milli Piyango ve deprem haberlerini aradı.
En hızlı yükselen haberler:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Galatasaray
Trabzonspor
Bursaspor
Milli Piyango Sonuçları
Deprem
ÖSYM
Ehliyet sınav sonuçları
Dünya Kupası
Diziler
Türkiye’nin dizi merakı internette de sürdü. Google Zeitgeist sonuçlarına göre 2011 yılında en hızlı yükselen dizi sıralamasında ilk sıraya ‘Muhteşem Yüzyıl’ yerleşti. ‘Umutsuz Ev Kadınları ve ‘Kızım Nerede’ dizileri ise listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı.
En hızlı yükselen diziler:
Muhteşem Yüzyıl
Umutsuz Ev Kadınları
Kızım Nerede
Lale Devri
Akasya Durağı
Behzat Ç.
Fatmagül’ün Suçu Ne?
Kurtlar Vadisi
Sihirli Annem
Doktorlar
Türk filmi
2011 yılının en hızlı yükselen filmi ise birçok yabancı sinema filmini geride bırakarak liste başına yerleşen ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ oldu. İkinci sırada Arabalar 2, üçüncü sırada ise Son Durak 5 filmleri yer aldı.
En hızlı yükselen filmler:
Aşk Tesadüfleri Sever
Arabalar 2
Son Durak 5
Karayip Korsanları 5
Şirinler
Buz Devri 4
Alacakaranlık 4
Çığlık 4
Eyvah Eyvah 2
Siyah Kuğu
EN ÇOK POP ŞARKILARI ARANDI
Google Zeitgeist’in ‘En hızlı yükselen 10 şarkısı’ listesinde Türkçe pop şarkıları ağırlığını hissettirdi. Bengü ‘Aşkım’ şarkısıyla liste başı olurken, ‘Hoşçakal’ şarkısı ile Şebnem Ferah ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasına ise Sanane şarkısı ile İsmail YK yerleşti.
En hızlı yükselen şarkı:
Bengü - Aşkım
Şebnem Ferah - Hoşça kal
İsmail YK - Sanane
Sibel Can - Hançer
Serdar Ortaç - Elimle
Duman - Helal Olsun
Gülşen - Sözde Ayrılık
Hakan Peker - Karamela
Grup 84 - Söyle
Hande Yener - Atma
Google Zeitgeist’in 2011 sonuçlarına göre; en hızlı yükselen tatil noktaları arasında ada ülkeleri başı çekti. Balayı adası diye bilinen Phuket, 2011 yılının en hızlı yükselen tatil noktası olurken, Barbados, Hawai, Singapur ve Küba gibi ada ülkeleri de listeye girdi.
En hızlı yükselen tatil noktaları:
Phuket Adası
Barbados
Disneyland Paris
New York
Las Vegas
Hawai
Panama
Singapur
Küba
Cancun
Dünyadaki aramalar
Dünyadaki aramalarda 'nefret edilmesi en çok sevilen' şarkıcı Rebecca Black’i, Adele ve ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Jackass filmlerinden tanınan Ryun Dunn takip ediyor. Sosyal ağ siteleri ve piyasaya çıkmaları sabırsızlıkla beklenen Battlefield 3 oyunu ve iPhone 5 onları takip etti.
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