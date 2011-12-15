Google'da da lider Muhteşem Yüzyıl

T24 - En büyük arama motoru yıl sonu arama sonuçlarını açıkladı. Muhteşem Yüzyıl, Türkiye'de açık farkla birinci oldu.



Google, yükselen aramalar listesi Zeitgeist'ın Türkiye 2011 sonuçlarını açıkladı. Muhteşem Yüzyıl, en çok arananlar arasında ilk sırada yer aldı.







Google Zeitgeist’da, yılın en hızlı yükselen 10 sorgusuyla birlikte 2011'in ruhunu yakalayabilmek amacıyla milyarlarca Google araması incelendi. Google tarafından her yıl, yıl içinde aramalarda yükselen trendlerin açıklandığı Zeitgeist , bu yıl da 2011 yılının en önemli olayları ve en son trendlerini gözler önüne serdi.



Google’ın farklı kategorilerde belirlediği yükselen arama trendleri listesinde bu yıl yerli televizyon dizileri ön plana çıkıyor. En hızlı yükselen aramalar listesinde geçen yıldan bu yana en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve 4 Ocak 2012 tarihinden itibaren Star TV'de gösterilmeye başlayacak olan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi ilk sıraya oturdu. Listenin ikinci sırasında e-devlet uygulaması yer alırken, üçüncü sıraya ise yine bir başka Türk dizisi olan ‘Adını Feriha Koydum’ yerleşti.





En hızlı yükselen aramalar listesi şöyle:



Muhteşem Yüzyıl

e-Devlet

Adını Feriha Koydum

Trendyol

Aşk Tesadüfleri Sever

Acunn

Wolfteam

İncir Reçeli

Defne Joy Foster

Aref



Google Zeitgeist’in aramalarda en hızlı yükselen kişi kategorisinde ani ölümüyle büyük üzüntü yaratan Defne Joy Foster ilk sırada yer aldı. Katıldığı yetenek yarışmasında ünlenen illüzyonist Aref ikinciliğe yerleşirken, trafik kazasında hayatını kaybederek hayranlarını üzen Türk Halk Müziği Sanatçısı Kıvırcık Ali listenin üçüncü sırasında yer aldı.





En hızlı yükselen kişiler:



Defne Joy Foster

Aref

Kıvırcık Ali

Ebru Gündeş

Selena Gomez

Mustafa Ceceli

İbrahim Tatlıses

Ayşe Özyılmazel

Sıla

Cem Yılmaz





Spor kulüpleri



Google Zeitgeist 2011 yılı sonu aramalarda yükselen haber kategorisinde, liste başını Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor tuttu. Türkiye yıl boyunca Google’da Milli Piyango ve deprem haberlerini aradı.





En hızlı yükselen haberler:



Fenerbahçe

Beşiktaş

Galatasaray

Trabzonspor

Bursaspor

Milli Piyango Sonuçları

Deprem

ÖSYM

Ehliyet sınav sonuçları

Dünya Kupası





Diziler



Türkiye’nin dizi merakı internette de sürdü. Google Zeitgeist sonuçlarına göre 2011 yılında en hızlı yükselen dizi sıralamasında ilk sıraya ‘Muhteşem Yüzyıl’ yerleşti. ‘Umutsuz Ev Kadınları ve ‘Kızım Nerede’ dizileri ise listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer aldı.





En hızlı yükselen diziler:



Muhteşem Yüzyıl

Umutsuz Ev Kadınları

Kızım Nerede

Lale Devri

Akasya Durağı

Behzat Ç.

Fatmagül’ün Suçu Ne?

Kurtlar Vadisi

Sihirli Annem

Doktorlar

Türk filmi



2011 yılının en hızlı yükselen filmi ise birçok yabancı sinema filmini geride bırakarak liste başına yerleşen ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ oldu. İkinci sırada Arabalar 2, üçüncü sırada ise Son Durak 5 filmleri yer aldı.

En hızlı yükselen filmler:



Aşk Tesadüfleri Sever

Arabalar 2

Son Durak 5

Karayip Korsanları 5

Şirinler

Buz Devri 4

Alacakaranlık 4

Çığlık 4

Eyvah Eyvah 2

Siyah Kuğu

EN ÇOK POP ŞARKILARI ARANDI

Google Zeitgeist’in ‘En hızlı yükselen 10 şarkısı’ listesinde Türkçe pop şarkıları ağırlığını hissettirdi. Bengü ‘Aşkım’ şarkısıyla liste başı olurken, ‘Hoşçakal’ şarkısı ile Şebnem Ferah ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasına ise Sanane şarkısı ile İsmail YK yerleşti.





En hızlı yükselen şarkı:



Bengü - Aşkım

Şebnem Ferah - Hoşça kal

İsmail YK - Sanane

Sibel Can - Hançer

Serdar Ortaç - Elimle

Duman - Helal Olsun

Gülşen - Sözde Ayrılık

Hakan Peker - Karamela

Grup 84 - Söyle

Hande Yener - Atma



Google Zeitgeist’in 2011 sonuçlarına göre; en hızlı yükselen tatil noktaları arasında ada ülkeleri başı çekti. Balayı adası diye bilinen Phuket, 2011 yılının en hızlı yükselen tatil noktası olurken, Barbados, Hawai, Singapur ve Küba gibi ada ülkeleri de listeye girdi.



En hızlı yükselen tatil noktaları:



Phuket Adası

Barbados

Disneyland Paris

New York

Las Vegas

Hawai

Panama

Singapur

Küba

Cancun





Dünyadaki aramalar



Dünyadaki aramalarda 'nefret edilmesi en çok sevilen' şarkıcı Rebecca Black’i, Adele ve ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Jackass filmlerinden tanınan Ryun Dunn takip ediyor. Sosyal ağ siteleri ve piyasaya çıkmaları sabırsızlıkla beklenen Battlefield 3 oyunu ve iPhone 5 onları takip etti.



Tüm dünyada en hızlı yükselen aramalar



Rebecca Black

Google+

Ryan Dunn

Casey Anthony

Battlefield 3

iPhone 5

Adele

TEPCO

Steve Jobs

iPad 2









