Google'a karşı güç birleştirdiler

T24- Mobil internet ve akıllı cep telefonları için artan mücadele, iki ezeli rakip Microsoft ve Apple’ı Google’a karşı yeni bir ittifakta bir araya getirdi.

Bloombergten alınan habere göre, adını açıklamak istemeyen Microsoft yöneticilerine dayandırdığı haberinde, iki bilişim devininin haftalardır konuyu üst düzeyde görüştüğü belirtildi.

Google'a karşı ittifak cephesinin ilk ortaklık çalışması kapsamında iPhone telefonlara Microsoft'a ait Bing arama motorunu kuracağı belirtildi.



Kavganın nedeni reklam pastası

Taşınabilir cihazlarda büyüyen reklam piyasası Google-Apple kavgasının nedenlerinden birini oluşturuyor. Google geçen yılın kasım ayında mobil reklamın önde gelen kuruluşlarından AdMob'u 750 milyon dolar karşılığında satın aldı.



Apple ise bu hamleye tahmini 275 milyon euro karşılığında bir başka mobil reklam şirketi olan Quattro Wireless'i devralarak karşılık verdi.Apple, Google ile uzun yıllar Microsoft'a karşı ittifak içinde oldu. İki grup arasındaki ittifak, Google Başkanı Eric Schmidt'in aynı zamanda Apple yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına kadar varmıştı.



Nexus One bardağı taşırdı

Ancak iki grubun faaliyetlerinin birçok alanda çakışması, Nexus One ile Google'ın akıllı cep telefonu pazarına da girmesi bardağı taşıran son damla oldu.



Google Başkanı Eric Schmidt'in geçen yılın sonunda Apple yönetiminden uzaklaşmak zorunda bırakılması, savaşa bir anlamda resmiyet kazandırmıştı.



Ancak uzmanlar uzun yıllar birbirlerini adeta “düşman” olarak görecek kadar sıkı rakip olan Microsoft ile Apple ortaklığına kuşkuyla yaklaşıyorlar. Özellikle Apple'ın kurum kültüründe onlarca yıllık rekabetin etkisiyle Microsoft'a karşı olumsuz yaklaşımının kırılmasının zorluklarına işaret ediliyor.