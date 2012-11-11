Google, geçmişte internet sansürü konusunda birçok sorun yaşadığı Çin’de yine benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Çin Komünist Partisi’nin dün sona eren 18’inci Ulusal Kongresi’nin ikinci gününde, Google’a erişim 12 saat boyunca bloke edildi. Kesintinin nedeni ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlayan Kongre’nin ikinci gününde, Google’a ve tüm ana hizmetlerine Çin genelinde erişim kesildi.

Computerworld, Cuma günü yaklaşık 12 saat süren kesintinin ardından Google’a erişimin tekrar geldiğini belirtti. Bloomberg de 12 saatlik kesintinin ardından Google’ın Çin trafiğinin tekrar artmaya başladığına dikkat çekerek olası bir bloke ihtimalini doğruladı. Google’dan bir yetkili ise yaptığı açıklamada, trafiklerindeki azalışın bir blokeden meydana geldiğini belirtti.

Kısa süreli olsa da, Google’ın neden bloke edildiği veya bu durumun Çin Komünist Partisi’nin kongresiyle bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor. Google, Çin hükümetiyle geçmişte birçok sorun yaşamış ve Mart 2010’da bu ülkenin arama motoru piyasasından çekilme kararı almıştı.

Çin hükümetinin Google’a yönelik tavrının, bugün ülkenin en büyük arama motoru olan yerel şirket Baidu’nun önünü açmayı amaçladığı öne sürülmüştü. Çin Nisan 2012’de, bulut hizmeti Google Drive’ı da yasaklamıştı.

Çinli yetkililerden Google’ın maruz kaldığı erişim kesintisi hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Yeni liderler belirleniyor

Ulusal Kongre’nin başkanlık heyeti, 350 kişilik Merkezi Komite’nin üyelerinin belirlenmesi için belirlenen adayların listesini dün delegelere yolladı.

Çin’de hükümetin en üst kademelerindeki pozisyonlara yeni isimler atayacak olan delegelerin, Çarşamba günü kararını açıklaması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı olan Xi Jinping’in, Devlet Başkanı Hu Jintao’nun yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.