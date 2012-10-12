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Bilim / Teknoloji

Google, Yahoo ile arasındaki farkı açıyor

ComScore’un açıkladığı en son rakamlar, Microsoft’un arama motoru Bing ile ortaklık yapan Yahoo’nun, Mayer’ı CEO atayarak elde etmek istediği çıkışı yakalamayadığını gösterdi

12 Ekim 2012 18:11

Araştırma şirketi ComScore’un yaptığı araştırmaya göre, ABD’deki arama motoru pazarında işlerin Yahoo için pek iyi gitmediği, Google’ın ise payını artırdığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan tablo, kısa bir süre önce Google’daki görevinden Yahoo’nun CEO’su olarak atanan Marissa Mayer’ın henüz beklenen değişimi gerçekleştiremediğini ortaya koydu.
 
ComScore’un açıkladığı en son rakamlar, Microsoft’un arama motoru Bing ile ortaklık yapan Yahoo’nun, Mayer’ı CEO atayarak elde etmek istediği çıkışı yakalamayadığını gösterdi. Yahoo, Temmuz’dan bu yana devam eden düşüşünü sürdürerek, Eylül ayında yüzde 0.6 pay daha kaybetti.

Yahoo’nun Haziran ve Temmuz ayında ABD arama motoru pazarında sahip olduğu oran yüzde 13 iken, bu rakam Ağustos’ta yüzde 12.8’e geriledi. En son düşüşle, Yahoo’nun pazar payı sadece yüzde 12.2 oldu.


Google yükseliyor


Yahoo’nun ortaya koyduğu olumsuz tabloya karşın, Google, Eylül ayında yüzde 0.3’lük artışla pazar payını yüzde 66.7’ye çıkardı.

Microsoft’un Bing arama motoru yüzde 15.9’luk pazar oranına ulaşırken, Ask.com sadece yüzde 3.5’ta kaldı. ABD’de arama motorları arasındaki en küçük paya ise yüzde 1.8 ile AOL sahip.

ComScore'un 12 Ağustos-12 Eylül arasındaki değişimi gösteren tablosu.

ABD’de Eylül ayı boyunca arama motorlarında 16.3 milyar arama yapılırken, bu rakam Ağustos’a göre yüzde 4 azaldı. Yaşanan azalmada en büyük kaybı gören Yahoo'da yapılan toplam arama sayısı, yüzde 9’luk düşüş yaşadı.

Google’ın işe alınan 20’nci çalışanı olarak arama motoru devinde 13 yıl hizmet veren Marissa Mayer, Temmuz ayının ortasında Yahoo’nun CEO’luğuna getirilmişti. Yahoo’da büyük değişimler yapması beklenen Mayer, bugüne kadar pazar  stratejisinde değişiklik konusunda önemli bir açıklama yapmadı. Yine de Mayer’ın, Yahoo gelirlerinin üçte birini oluşturan arama motoru sektöründe şirketi harekete geçireceğine yönelik beklenti çok büyük.

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