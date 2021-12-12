Google ve Facebook'un ardından Samsung da isim değişikliğine gidecek

Facebook ve Google'dan sonra Samsung'dan da isim değişikliğine gidiyor. Şirket akıllı telefon biriminin adını Samsung MX olarak değiştirecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor. Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak.

Öte yandan isim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.

Facebook ve Google da değiştirmişti

Bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti. Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.

Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google. 1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı. Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.