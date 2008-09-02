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Bilim / Teknoloji

Google tarayıcı pazarında

İnternet devi Google, Internet Explorer ve Firefox'un karşısına Chrome ile çıkıyor

02 Eylül 2008 03:00

Google, yeni açık kaynaklı web tarayıcı "Google Chrome"yi kullanıma sundu. Google'den yapılan açıklamada, beta sürümü 43 dilde kullanılabilir olan Google Chrome'nin, kolaylık ve gücü temel alan, yeni bir yaklaşımın benimsendiği bir tarayıcı olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, kullanıcıların internette aradıkları içeriği aramalarını ve bulmalarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanan Google Chrome, birbirine entegre bir arama ve adres çubuğu ile kullanıcıları hızla ve çoğu zaman sadece bir iki tıklama ile gitmek istedikleri yere ulaştırıyor.

Kullanıcılar Google Chrome'de yeni bir sekme açtıklarında, en çok ziyaret ettikleri sayfanın, en son yaptıkları aramaların veya sık kullanılan sayfaların, bilgisayar diliyle anlık görüntülerini içeren bir sayfaya gidiyor.

Google Chrome'nin Windows Beta sürümü "http://chrome.google.com" adresinden indirilebilirken, Mac ve Linux için Google Chrome'nin ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağı bildirildi.

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