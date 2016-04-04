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Bilim / Teknoloji

Google, Taliban uygulamasını kaldırdı

Alemarah adındaki uygulama, Paştu dilinde Taliban'ın resmi açıklamaları ve videolarını yayınlıyordu

04 Nisan 2016 21:29

Google, Afganistan'daki Taliban hareketinin telefon uygulamasını Play Store'dan kaldırdı.

Alemarah adındaki uygulama, Paştu dilinde Taliban'ın resmi açıklamaları ve videolarını yayınlıyordu.

Bir Taliban sözcüsü, 1 Nisan'da çıkarılan uygulamayı 'Taliban'ın daha geniş bir kitleye ulaşmak için giriştiği ileri teknoloji çabasının bir parçası' olarak tanımlamıştı.

Taliban ise Android telefonlar için geliştirilen uygulamanın, piyasaya çıktıktan kısa bir sonra ortadan kaybolmasını teknik sorunlara bağladı.

Ancak, BBC'ye ulaşan bilgiler, Google'un bu uygulamayı nefret söylemine girdiği için kaldırdığı izlenimini veriyor.

Taliban'ın Google Play Store'daki uygulaması, cihatçı faaliyetleri izleyen ABD merkezli SITE Intel grubu tarafından tespit edilmişti.

Google, belirli uygulamalarla ilgili yorum yapmayacağını bildirdi.

Google'dan yapılan açıklamada sadece "uygulamaları kullanan ve geliştirenlere güzel bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz ve bu politikamıza aykırı uygulamaları kaldırıyoruz" denildi.

Taliban'ın Telegram adındaki mobil mesajlaşma servisi üzerinden yayın yapan bir kanalı ve kendi web siteleri de bulunuyor.

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