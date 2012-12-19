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Google Sites'ın yasaklanmasına AİHM'den ceza!

Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle, Google Sites'ın erişim engeline AİHM'den 7 bin avro ceza

19 Aralık 2012 10:21

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir internet sitesinde Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle Google Sites'ın erişime engellenmesini ifade özgürlüğüne aykırı buldu.

Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2009 tarihli kararında, Google Sites kapsamında açılan sitelerden birinde Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle Google Sites'a ve dolayısıyla bu site kapsamında açılmış binlerce web sitesine erişimi engelledi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi olan Ahmet Yıldırım da kendi sitesine erişemediği için mahkemeye başvurdu. İç hukuk yolları tükenince dosya AİHM'e taşındı.

Taraf gazetesinden Tuğba Tekerek'in haberine göre, AİHM dün açıkladığı kararında, erişimi engelleme gerekçelerinin tatmin edici olmadığını belirterek, Türkiye'yi 7 bin 500 avro tazminat ödemeye mahkûm etti. Yasağa dayanak olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un gösterildiğinin anımsatıldığı AİHM kararında "Bu kanunun uygulanmasına dair tüm deliller ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini göstermektedir. Yasada öngörülen ifade özgürlüğüyle ilgili garantilerin yetersizliği nedeniyle Türk hükümetinin bu yasayı AİHS’e uygun hale getirmesi gerekir" dendi.


'Kanun AİHS’e aykırı'

 

AİHM kararını  değerlendiren Yıldırım’ın avukatı Ayşe Kaymak, kararın internet yasağıyla ilgili binlerce karar için emsal niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar mahkemeler hukuka aykırı şekilde birçok erişimi engelleme kararı verdi. Birçok hak ihlali meydana geldi"  dedi.

Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz'de kararın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu AİHM’in erişimi engelleme konusunda verdiği ilk karar. 5651 sayılı kanunun da, erişime engelleme uygulamalarının da AİHS’e aykırı olduğu anlamına geliyor. Senelerdir söylediğimiz erişimin keyfi olarak engellenmesini eleştiriyor. ‘Hukuki altyapınız AİHS’e aykırı, değiştirilmeli' diyor."

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