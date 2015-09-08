Google, internet şifrelerini gizlice saklıyor mu?

İnternet sitelerinde gezinirken, şifreleri sürekli girmeyip, “Beni Hatırla” seçeneği kullanıldığında, Google dahil tüm tarayıcılar bu şifreleri bir sayfada topluyor. passwords.google.com adresinde Google hesap şifrenizi girerek, internette bugüne dek mevcut hesabınızla girdiğiniz tüm hesapların şifre dökümü ile karşılaşıyorsunuz.

Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya şifre bilgilerinin de tarayıcı tarafından bir sayfada toplanması kullanıcıları tedirgin ediyor. Hürriyet'ten Selim Öztürk, "Sayfada hiç ummadığınız uygulamaları gördüğünüzde şaşırmayın; bu şifreleri bizzat siz Google'la paylaştınız" diyerek, uyarıyor: "Google hesabı açık hiçbir bilgisayar üzerinden herhangi bir hesabınız için şifre girmeyin."

Selim Öztürk’ün Hürriyet’te yer alan “Google'ın şifre sayfası olay oldu” başlığıyla yayımlanan (8 Eylül 2015) yazısının bir bölümü şöyle:

Google'ın tek bir sayfası altında bugüne dek Twitter, Instagram, Facebook dahil tüm hesap bilgilerinizin şifresini olduğu gibi sakladığını ve şifrelerinize kolayca ulaşabileceğinizi biliyor musunuz?

Google dahil birçok büyük şirketin gizlice verilerimizi bir yerlerde sakladığını düşünür ve rahatsız oluruz; ancak yine de farklı bir alternatifimiz olmadığından bu isimlerin servislerini kullanmaya devam ederiz.

Son olarak Google'ın hesap ayarlarından ulaşabileceğiniz Kayıtlı Şifreler bölümü son günlerde kullanıcıların kafasını fazlasıyla karıştırmışa benziyor. Twitter dahil birçok platformda Google'ın şifreleri alenen topladığı ve bunu tek bir sayfa üzerinden kullanıcılara raporladığı dillediriliyor.

Peki Google gerçekten de şifreleri gizlice saklıyor ve bunu başkalarıyla paylaşıyor mu?

Öncelikle Google'ın Kayıtlı Şifreler özelliğini anlamak gerekiyor. Chrome veya başka tarayıcı kullanan birçok kişi, sayısız web sayfasına girerken, hesaplarda kullandığı şifreleri tekrar tekrar girmemek ve hatırlamak zorunda kalmamak için 'Beni Hatırla' seçeneğini kullanmayı yeğliyor. Bu seçenek, özellikle Google hesabınızla oturum açtığınız sırada yapıldığında sizin bizzat kendi elinizle Google ile şifrenizi paylaştığınız anlamına geliyor.

Bunda bir tuhaflık yok; zira Google'ın Chrome ile yaptığını Firefox da yapıyor; hatta LastPass gibi ücretli servisler de tüm şifreleri tek bir çatı altında topluyor.

passwords.google.com adresine giriyorsunuz ve Google hesap şifrenizi girmenizle birlikte internette bugüne dek mevcut hesabınızla girdiğiniz tüm hesapların şifre dökümü karşınıza çıkıyor. Sayfada hiç ummadığınız uygulamaları gördüğünüzde şaşırmayın; bu şifreleri bizzat siz Google'la paylaştınız.

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