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Bilim / Teknoloji

Google, Rusya'da iflas sürecini başlattı

Google’ın Rusya’daki iştirakinin ilanında, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi

19 Mayıs 2022 14:17

ABD'li teknoloji devi Google, Rusya'daki iştirakinin mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle iflas sürecini başlattığını duyurdu.

Google’ın Rusya’daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi. İlanda, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan ve Google’ın kaybettiği davalar nedeniyle şirketin 7,2 milyar ruble para cezası ödemesi gerekiyordu.

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