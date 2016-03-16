Google Play'deki oyunlar indirilmeden oynanabilecek

Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) duyurulan yenilikler arasında Google’ın, oyunların 10 dakikalık demolarının akıllı telefonlarda indirilmeden oynananabilir olması yer alıyor.
Google, oyun oynamayı seven akıllı telefon kullanıcılarının hoşuna gidecek bir yenilik getirdi. Kullanıcıların oyunları akıllı telefonlarına yüklemeden 10 dakika boyunca deneyebilecekleri bu sisteme ''Search Trial Run Ads'' adı verildi.
Önümüzdeki günlerde aktif hale getirilmesi planlanan sistemi kullanmak isteyen kullanıcıların, akıllı telefonlarını Wi-Fi üzerinden internete bağlamaları gerekiyor.