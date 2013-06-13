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Bilim / Teknoloji

Google, İran'daki siber saldırıları durdurdu

Arama motoru Google, İran'da yaklaşan seçimlere saldırmak için internet kullanıcı hesaplarını ele geçirme girişimlerini tespit ederek durdurduklarını açıkladı.

13 Haziran 2013 11:37

Güvenlik Bölümü Başkan Yardımcısı Eric Grosse, Google'ın İran merkezli kullanıcıları hedefleyen birden fazla e-posta tabanlı yasa dışı bilgileri ele geçirme hareketini engellediğini duyurdu.

Grosse, zamanlama ve kampanyanın hedefinin, bu girişimlerin siyasi amaçlı olduğunu ve yarın yapılacak İran cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olduğunu gösterdiğini belirtti ancak ayrıntı vermedi.

Eric Grosse, bilgileri yasa dışı yolla ele geçirme girişimlerinin, kullanıcıyı bilgi ve şifrelerini isteyerek sahte hesap sayfalarına yönlendirerek yapıldığını kaydetti.

 

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