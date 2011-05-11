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Dünya

Google, iPhone'u geçti

Akıllı telefon pazarında Google'un Android'i iPhone'u geride bıraktı...

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Google Android, ABD'deki akıllı telefon piyasasının üçte birini ele geçirdi. BlackBerry ve Apple ise ancak bir araya gelirse Android’in pazar payını geçebiliyor.

Yenimedyaduzeni.com'un haberine göre, 30 binden fazla abone üzerinde yapılan araştırma, Google Android'in pazar payını Mart 2011'de yüzde 34,7'ye çıkararak lider olduğunu ortaya çıkardı. Ocak ayında pazar payı yüzde 31.2′ydi.

Apple pazar payı rakamlarında Kasım 2010'dan Mart 2011'e kadar sadece yüzde 0.5′lik bir büyüme kaydedebildi. Blackberry ise yüzde 31.6′dan yüzde 27.1′e düşerek büyük pazar payı kaybetti.

Microsoft ve Palm ise yüzde 0.9′luk pazar kaybı yaşadığı. Ancak en büyük pazar payı kaybı yaşayan marka yüzde 4.5 ile BlackBerry oldu.

Mobil donanım üretiminde aynı dönemlerde Motorola  yüzde 16.7′den yüzde 15.8′e düşerken, yüzde 6.8′den yüzde 7.9′a çıkan Apple tek büyüme kaydeden şirket oldu.


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