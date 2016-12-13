Google interneti hızlandırmak için Küba ile anlaştı

Küba devlet telekomünikasyon şirketi Etecsa, içeriğe daha hızlı erişim sağlamak için Google ile anlaşma imzaladı.

Google ve Etecsa arasında başkent Havana'da imzalanan anlaşma uyarınca, teknoloji devinin, Küba'da Gmail ve YouTube dahil Google servislerine erişim hızını artıracağı belirtildi.



Google'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, Etecsa'nın, yerel düzeyde YouTube videoları gibi en popüler yüksek bant genişliği içeriğimizden bazılarını, ön belleğe alarak gecikmesini azaltmak için teknolojimizi kullanmasına izin veriyor" ifadesine yer verildi. Küba'da halkın internet hizmetinden faydalanabilmesi için özel erişim noktalarına saatte yaklaşık iki dolar ödemesi gerekiyor.

