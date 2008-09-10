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Bilim / Teknoloji

Google İnternet için uzaya çıkıyor

Google halen İnternet erişimi olmayan 3 milyar kişiye erişim hizmeti verebilmek için uzaya 16 adet uydu göndermeye hazırlanıyor.

10 Eylül 2008 03:00

Google halen İnternet erişimi olmayan 3 milyar kişiye erişim hizmeti verebilmek için uzaya 16 adet uydu göndermeye hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre 750 milyon dolarlık projede şirket Fransız Thales Alenia Space şirketiyle ortaklık yapacak. Projeyle birlikte başta Asya, Afrika ve Ortadoğu olmak üzere gelir düzeyi düşük olan bölgelere ucuz ve hızlı internet hizmeti taşımak mümkün olacak.

Sistemin 2010 sonunda kullanıma hazır olacağı belirtildi. Google dünya üzerinde halen internet erişimi olmayan 3 milyar kişiye sanal dünyayla tanışma fırsatı vermek için harekete geçti. Aralarında HSBC gibi büyük bankaların da bulunduğu çok sayıda yatırımcının destek verdiği yeni girişimle Google uzaya 16 adet uydu göndermeye hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre 750 milyon dolarlık projede şirket Fransız silah ve havacılık şirketi Thales Alenia Space şirketiyle ortaklık yapacak. Projeyle birlikte gelir düzeyi düşük bölgelere internet taşımak mümkün olacak.

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