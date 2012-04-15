Google ilk çeyrekte 10,65 milyar dolar kazanç elde etti

Google, yeni yılın ilk mali raporunu kamuoyu ile paylaştı. Yıl bazında yüzde 24 gelir artışı elde eden şirketin ilk çeyrek kazancı ise 10,65 milyar dolar oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 2,30 milyar dolar olan işletim karı da artış göstererek 3,29 milyar dolara çıktı. 2011 yılında 1,80 milyar dolar net gelir elde eden Google’ın bu seneki net geliri 2,89 milyar dolar. Şirketin kendi hizmetleri 7,3 milyar dolar gelir elde ederken, ortak sitelerden gelen geliri ise 2,91 milyar dolar. Geçen yıl 326 milyon hisse senedi dağıtılmış ve hisse başına kazanç 5,51 dolar olmuştu. Bu sene itibarıyla 330 milyon hisse dağıtan Google’ın hisse başına kazancının 8,75 dolar olduğu ve bu çeyrekte şirketin kasasına toplam 3,69 milyar dolar nakit girişi sağlandığı ve toplamda 49,3 milyar dolara yükseldiği bildirildi.