Google ile piyasa analizi

Google aracılığıyla hangi finans terimlerinin arandığına bakılarak, piyasa hareketlerinin tahmin edilebileceği öne sürüldü.



İnternet arama motorunda "borç", "portföy" ve "hisse senetleri" gibi terimler daha az arandığında, Dow Jones endeksinde yükselme eğilimi görüldüğü belirtiliyor. Bu terimler daha çok aranıyorsa, hisse senedi endeksinde düşme bekleniyor.

2004 ve 2011 arasında bu yönteme dayalı yatırım stratejisi izlenerek, % 326 kâr elde edilebileceği hesaplandı.

Scientific Reports internet sitesinde yayınlanan analizde, Google Trends'in kamuya açık verilerinden yararlanıldı.

Erken bilgi toplama çabası

Arama motorları ve özellikle dünyanın en büyük arama motoru Google, insan davranışları hakkındaki araştırmalarda veri kaynağı olarak kullanılıyor. Google'ın kendi uzmanları, grip salgınlarının izinin internette yapılan aramalarla sürülebildiğini belirtiyor.

İngiltere Merkez Bankası 2011'de, belirli terimler için yapılan aramalar sayesinde konut fiyatlarının tahmin edilebileceği sonucuna vardı.

Son analizde de, genel finans terimlerinin hangilerinin ne kadar arandığına bakılarak piyasalardaki genel durumun tahmin edilebileceğini öne sürülüyor.

Araştırma raporunu kaleme alanlardan biri University College London'dan Dr. Suzy Moat. İnsanların borsadaki davranışlarının istatistiki olarak ayrıntılı olarak ölçülmesine karşın, bu davranışlara götüren kararların nasıl oluştuğunun bilinmediğine dikkat çekerek şöyle diyor: "Google'a bakarak, insanların karar alma süreçlerinin ilk aşamasıyla ilgili erken bilgi toplamanın mümkün olup olmadığını merak ettik."

Dow Jones Borsa endeksi

Araştırmada, 98 finans teriminin 2004 ile 2011 arasında hangi sıklıkta arandığı belirlenmiş. Ortaya çıkan sonuçlar ile Dow Jones endeksi ile bağdaştırılmış.

Genel olarak, endekste yükseliş görülmeden önce, "borsa" veya "gelir" gibi temel finans terimleri için yapılan aramaların azaldığı görülüyor. Bu terimlerin daha sık aranmasından sonraki haftalardaysa endekste düşüş tespit ediliyor.

Araştırma ekibi, söz konusu dönemle ilgili varsayımsal bir yatırım stratejisi oluşturarak, finans terimi aramalarının azaldığı haftalarda hisse satın alındığını, aramalar arttığındaysa bu hisselerin satıldığını farz etti.

Bu strateji izlendiğinde % 326 oranında kâr elde edilebileceği sonucuna ulaşıldı. En basit stratejiyle, 2004'te hisse satın alınıp 2011'de satılmış olsa, kâr oranı sadece % 16 olacaktı.

Warwick Üniversitesi'nden Tabias Preis, aramalardaki yükselişle piyasalardaki düşüş arasındaki bağlantının, 'kayıptan kaçınma' olgusunu gösterdiğini söylüyor; "İnsanlar sahip oldukları bir şeyi satarken, yeni bir şey satın alırken olduğundan daha çok korkar." diyor.

Yani, internette finans dünyasıyla ilgili aramalardaki artış, satışa hazırlanan kişi sayısının arttığına işaret ediyor.

Araştırmaya şimdiden finans şirketlerinden ilgi gösterildiği belirtiliyor. Ayrıca, araştırma ekibine, gelişmekte olan iş modellerinde kullanılacak bir veri inceleme yazılımı geliştirmeleri için İngiltere hükümeti bütçesinden kaynak aktarıldı.



BBCTürkçe