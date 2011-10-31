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Yaşam

Google içeriyi de gözetleyecek

Google Map Street View uygulaması, yeni bir pilot düzenlemeyle mağazaların iç görünümlerini de yayımlayacak.

31 Ekim 2011 02:00



T24- Google Map Street View uygulaması, yeni bir pilot düzenlemeyle mağazaların iç görünümlerini de yayımlayacak.
 


Radikayl'in haberine göre, Street View teknolojisine kurulacak eklentiyle, firmalar uygulamaya katılabilecek. Halihazırdaki Street View uygulaması özel hayatın gizliliğine saldırı niteliği taşıması sebebiyle eleştiriliyordu.


Google adına konuşan bir yetkili, uygulamanın gönüllülük esasına göre işleyeceğini söyledi: “Google Art Project ve Street View teknolojisiyle 17 müzenin içini de görüntüleyebileceğiz. Mağaza sahipleri dükkânlarını internette daha kolay sergileyebilecek.”


İlk aşamada Londra, Paris, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika’nın bazı şehirlerinde uygulanacak sistemde işletme sahiplerinin çalışanlarını ve müşterilerini uygulamaya dahil oldukları konusunda bilgilendirmesi gerekiyor.

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