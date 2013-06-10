Google: Hükümetin giriş izni yok

İngiliz The Guardian gazetesinin ortaya çıkardığı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin internet şirketlerinden kişisel bilgiler topladığına dair haberlerinden sonra Google şirketinin Yasal İşlemler Müdürü David Drummond, BBC'ye açıklamada bulundu. Drummond, Amerika hükümetinin Google sunucularına giriş izini olmadığının altını çizerek, "tersinin ima edilmesi çok yanlış bir harekettir" dedi.

Kullanıcı verilerinin sadece kanuna uygun olduğunda hükümetlerle paylaşıldığını belirten yasal işlemler müdürü, "Yasal işlemler çalışanlarımız her talebi inceliyor ve çok geniş veya doğru yasal süreci izlemeyen talebleri geri çeviriyor" diyerek, şirkette işlenen yasal süreci açıkladı. Google şirketi kurucularından Larry Page, 7 Haziran'da iddialar üzerine Google Blog sitesinde yazısını yayımlayarak, "Gazetelerin yazdığı, Google'ın kullanıcılarına ait verilere, açık giriş sağladığı haberleri yanlıştır, nokta" sözleriyle şirketini savundu.

Amerikan haber sitesi Huffington Post, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in kendi Facebook sayfasında yayımladığı yazıya yer verdi. Yazısına "Basının PRISM hakkında yazdığı çirkin haberlere kendim cevap vermek istiyorum" diye başlayan Zuckerberg, Facebook için, “hiçbir zaman Amerika veya başka bir hükümete, sunucularına doğrudan giriş sağlayan bir programın parçası olmamıştır” diye açıkladı. Zuckerberg’in mesajı, yayımlandıktan 21 dakika sonra 69 bin kez beğenildi.

Londra'da Hyde Park'ta 8 Haziran'da yapılan, dünyada yemek kıtlığına, G8 ülkelerinin ilgisini çekmek için toplanan protestoculara destek veren, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates, veri paylaşımı hakkında, "Ayrıntıları bilmiyorum ancak eğer şirketlere mahkeme kararı ile birşeyler yapılması emrediliyorsa, şirketlerin buna itaat etmesi normaldir" dedi.



The Guardian gazetesi Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'ni, kullandığı özel Prism programı ve özel mahkeme izinleriyle, Apple, Facebook, Microsoft ve Google gibi internet şirketlerinin sunucularına girmekle suçlamıştı. Bahsedilen internet şirketlerinin hepsi, hükümetle veri paylaştıkları iddiasını reddetti. Gazete ayrıca ele geçirdiği belgeler içinde, İngiltere'nin de 2010 yılından bu yana, prism programını kullandığının yazılı olduğuna da yer verdi.

Google şirketinin kurucularından Larry Page'in, 7 Haziran'da Google Blog üzerinden paylaştığı yazısı için tıklayın.

Çeviri: Varsan Çekiç