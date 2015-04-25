Google haritasında Apple skandalı

Google kullanıcılarına harita hizmeti veren Google Maps isimli sitede yer alan bir görüntü tartışmalara neden oldu. Teknoloji şirketi Apple’ı hedef alan görüntüde Google’ın logosu Android, küçük bir Apple logosu üzerine küçük tuvaletini yapıyor.



Olayla ilgili açıklama bir yapan Google yetkilileri, resimlerin ne kadar süredir orada olduğunu bilmediklerini söyledi. Google sözcüsü Mara Harris tarafından yapılan açıklamada sitenin kullanıcılar tarafından düzenlenebildiğine değinilerek, “Kullacılar tarafından oluşturulan bu uygunsuz içerikten dolayı özür dileriz. En kısa zamanda kaldırmak için çalışacağız.” dedi. Bu tip olaylar aracılığıyla hatalarını gördüklerini söyleyen Harris, “Kötü güncellemeleri nasıl tespit edip engelleyeceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Güncelleme yapan kullanıcılarımızın büyük çoğunluğu bize faydalı katkılar sağlıyor.” diye konuştu.



Kullacılarının haritaları güncellemesine izin veren Haritacı (Map Maker) özelliğini uygulamaya koyan Google, böylece tüm dünyada en ufak değişikliği dahi gözden kaçırmamayı hedefliyor. Ancak harita üzerinde meydana gelen bazı değişiklikler Google’ın güncellemeleri iyi kontrol etmediğini ortaya koyuyor. Harita üzerine kullanıcılardan biri tarafından yerleştirilen, “Google’ın inceleme politikası saçmalık” mesajı bunun örneklerinden biri.