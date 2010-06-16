'Google harita hizmetiyle ilgili bir engelleme yok'

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, yaptıkları işlemin Yotube'un internet adresine ilişkin IP adreslerinin güncellenmesiyle ilgili olduğu, Google harita hizmetleriyle ilgili bir engellemenin söz konusu olmadığı bildirildi.





Açıklamada, basın yayın organlarında hakkında erişim engelleme tedbiri uygulanmamış bazı alan adları/web siteleri ve hizmetlerinin erişimlerinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca engelleme tedbirine konu edildiğine dair yanlış değerlendirmelerin devam ettiği ve bu yönde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:





''Tarafımızca tesis edilen işlem bir önceki basın açıklamamızda da ifade edildiği üzere 'http://www.youtube.com' internet adresine ilişkin IP adreslerinin güncellemesinden ibaret olup google harita hizmetleriyle ilgili bir engelleme söz konusu değildir.





Sonuç olarak 'http://www.youtube.com'a erişim amacıyla kullanılan ve tarafımızca engelleme tedbiri kapsamında güncellenen IP adreslerinin üzerinde bu tür hizmetlerinde verilmeye devam ediliyor olması bu şirketlerin kendi tercihleri ve sorumluluklarındadır.





Dolayısıyla bu hizmetlerden yararlanan internet kullanıcılarının mağduriyetinin çözümü, bahse konu hizmetleri sunan şirketlerin elinde bulunmaktadır. Ayrıca sorunun belirli ölçüde internet kullanıcılarının hizmet aldıkları erişim sağlayıcılarının sağlamış olduğu DNS sunucusu ayarlarını değiştirmelerinden de kaynaklandığı değerlendirilmektedir.''