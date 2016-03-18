Google, Gmail ve YouTube'a erişim sorunu yaşandı

Alphabet'in popüler servisleri Google arama motoru, Youtube ve Gmail uygulamalarına Türkiye'den erişim saat 14:00 itibariyle yavaşladı. Sosyal medyada kullanıcılar şikayetlerini dile getirirken şirketten konuyla ilgili herüz bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunu bir saat sonra normale dönmeye başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Google'ın arama motoru sayfası dahil YouTube ve Gmail servislerine bir saati aşkın bir süre erişim hayli yavaş sağlanırken sorunun özellikle Türkiye sınırları içinde yaşandığı dikkat çekti.



Twitter'dan erişim sorununa tepki gösteren kullanıcılar ise art arda tweet'ler atarken, Google'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.