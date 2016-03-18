T24 LogoT24 Logo
Gündem

Google, Gmail ve YouTube'a erişim sorunu yaşandı

Google'a erişim saat 14:00 itibariyle yavaşladı

18 Mart 2016 17:24

Alphabet'in popüler servisleri Google arama motoru, Youtube ve Gmail uygulamalarına Türkiye'den erişim saat 14:00 itibariyle yavaşladı. Sosyal medyada kullanıcılar şikayetlerini dile getirirken şirketten konuyla ilgili herüz bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunu bir saat sonra normale dönmeye başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Google'ın arama motoru sayfası dahil YouTube ve Gmail servislerine bir saati aşkın bir süre erişim hayli yavaş sağlanırken sorunun özellikle Türkiye sınırları içinde yaşandığı dikkat çekti. 

Twitter'dan erişim sorununa tepki gösteren kullanıcılar ise art arda tweet'ler atarken, Google'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

googlegmailyoutubeçöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24