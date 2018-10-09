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Ekonomi

Google Facebook'a rakip olarak kurduğu Google+'ı kapatıyor

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin büyük bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcıları bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesine bağlı olarak kapatma kararı aldı

09 Ekim 2018 14:37

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Google, Facebook\'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin büyük bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcıları bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesine bağlı olarak kapatma kararı aldı.
BBC\'nin haberine göre, Şirketten yapılan açıklamada, kapatma kararının kullanıcı hedeflerine ulaşılamamasıyla ilgili olduğu belirtildi.
Google, yakınlarda yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirtiyor. Şirket, 500 bin kullanıcının bu durumdan etkilendiğini bildiriyor.
 

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