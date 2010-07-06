Google Earth'te İsa'nın yüzü belirdi

T24- Southampton’daki evinde internet üzerinden tatil yeri bakan bir adam tesadüfen Hz. İsa’nın silüeti olduğunu iddia ettiği bir görüntü buldu.
Daha önce de Hz. İsa’nın silüetini bir tavada ya da bir drenaj borusunun dibinde gördüğünü söyleyenler olmuştu. Şimdi ise Zach Evans adlı genç, Google Earth’te tatil yeri bakarken İsa’nın silüetini Macaristan’ın Puspokladany şehrindeki bir tarlada gördüğünü söylüyor. 26 yaşındaki Evans “Her şeyde Hz. Meryem’i ve Hz. İsa’yı arayan dindar insanlardan değilim ama görülenin Hz. İsa olduğu çok belirgin” şeklinde konuştu.
Hz. İsa, tarlada belirdiği iddia edilen figüründe uzun saç ve sakalıyla, büyük
bir yükseklikten görünüyor. Geçtiğimiz hafta da Alex Cutton isimli bir hemşire, Coventry’deki evindeki bir drenaj borusunun üzerinde Hz. İsa figürü bulduğunu öne sürmüştü.