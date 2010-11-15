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Yaşam

Google Earth'de kendini gördü, 44 kilo verdi

İngiltere'de aşırı şişman bir adam, kendisini Google sokak haritasında gördükten sonra 44 kilo verdi.

15 Kasım 2010 02:00

T24- İngiltere'de aşırı şişman bir adam, kendisini Google sokak haritasında gördükten sonra 44 kilo verdi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, 56 yaşındaki Bob Mewse, bundan bir yıl önce fotoğrafını Google'un 360 derecelik kameralarla sokakları ayrıntılı olarak gösterdiği haritada görünce, ne kadar kilolu olduğunu idrak ederek dehşete düştü.

Yandan çekilmiş fotoğrafında göbeğini bütün haşmetiyle farkeden Mewse, hemen kilo vermeye karar vererek sıkı bir rejime başladı. 133 kilo olan Mewse kilosunun üçte birini kaybetti ve 89 kiloya düştü.

Mewse, zaten uzun zamandır kilo vermeyi düşündüğünü ancak fotoğrafı gördükten sonra artık vakit geçirmeden rejime başlaması gerektiğini anladığını söyledi.

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