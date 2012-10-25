Google Earth Rus bürokrasisini yendi

Rusya’da Sovyetler Birliği döneminden kalan ve ülke topraklarının detaylı olarak haritalarda gösterilmesini yasaklayan uygulamanın kaldırdığı bildirildi. Böylece Google’ın Google Earth’le yaklaşık 10 yıl önce başlattığı topografya devrimi Rusya’yı da içine alarak tamamlanmış oldu.

İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre detaylı haritaların yayınlanması yasağını kaldıran kararname Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Andrey Belousov tarafından ay başında imzalandı.

Harita kararına göre bundan böyle Rusya’nın herhangi bir bölgesi iki metre ayrıntısına kadar açık bir şekilde gösterilebilecek. Haritaların yayınlanabilmesi için Rusya Genelkurmay Başkanlığı’ndan özel izin alınmasına da gerek kalmayacak.

Ayrıntılı harita yasağı kaldırılırken Google’ın çalışmalarını da örnek olarak gösteren Bakan Belousov, “Rusya toprakları zaten yabancı ülke uyduları tarafından haritalara karış karış geçirildi. Ayrıntılı harita yasağının devam ettirilmesi yerli iş adamı ve girişimcilerin işini zorlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor” yorumunu yaptı.

Google Earth geniş kullanıma açıldığı ilk dönemlerde uygulamaya şiddetle karşı çıkan Rusya güvenlik güçleri, “Google, teröristlere düzenleyecekleri eylemlerde yardımcı oluyor” demişti.