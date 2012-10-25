T24 LogoT24 Logo
Dünya

Google Earth Rus bürokrasisini yendi

Rus güvenlik güçleri, 'Google, teröristlere düzenleyecekleri eylemlerde yardımcı oluyor' demişti

25 Ekim 2012 19:18

 

Rusya’da Sovyetler Birliği döneminden kalan ve ülke topraklarının detaylı olarak haritalarda gösterilmesini yasaklayan uygulamanın kaldırdığı bildirildi. Böylece Google’ın Google Earth’le yaklaşık 10 yıl önce başlattığı topografya devrimi Rusya’yı da içine alarak tamamlanmış oldu.
 
İzvestiya gazetesinde yer alan habere göre detaylı haritaların yayınlanması yasağını kaldıran kararname Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Andrey Belousov tarafından ay başında imzalandı.
 
Harita kararına göre bundan böyle Rusya’nın herhangi bir bölgesi iki metre ayrıntısına kadar açık bir şekilde gösterilebilecek. Haritaların yayınlanabilmesi için Rusya Genelkurmay Başkanlığı’ndan özel izin alınmasına da gerek kalmayacak.
 
Ayrıntılı harita yasağı kaldırılırken Google’ın çalışmalarını da örnek olarak gösteren Bakan Belousov, “Rusya toprakları zaten yabancı ülke uyduları tarafından haritalara karış karış geçirildi. Ayrıntılı harita yasağının devam ettirilmesi yerli iş adamı ve girişimcilerin işini zorlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor” yorumunu yaptı.
 
Google Earth geniş kullanıma açıldığı ilk dönemlerde uygulamaya şiddetle karşı çıkan Rusya güvenlik güçleri, “Google, teröristlere düzenleyecekleri eylemlerde yardımcı oluyor” demişti.
 

ETİKETLER

rusyagooglemaps

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24