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Bilim / Teknoloji

Google Earth evinizle Paris arasındaki mesafeyi ölçecek

İSTANBUL,(DHA)-ARTIRILMIŞ Gerçeklik teknolojisiyle kullanıcılar, artık telefon kameralarıyla herhangi bir objenin boyunu ölçebilir hale geldi

25 Haziran 2018 22:42

İSTANBUL,(DHA)-ARTIRILMIŞ Gerçeklik teknolojisiyle kullanıcılar, artık telefon kameralarıyla herhangi bir objenin boyunu ölçebilir hale geldi. Google ise işi biraz daha ileri götürerek Google Earth servisine yeni bir özellik eklemeyi planlıyor. Buna göre Google Earth üzerinden kullanıcılar artık herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi ölçebilecek.
Kullanıcılar kendi evleriyle Paris\'te bulunan Eyfel Kulesi\'nin arasındaki mesafeyi Google Earth üzerinden ölçebilecek. Android cihazlara ve Chrome tarayıcısına bugün sunulan özelliğin, iOS cihazlara ilerleyen haftalarda sunulması planlanıyor.

(FOTOĞRAF)
 

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