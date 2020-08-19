Google'dan 'Türkiye'de ofis açacak' haberlerine ilişkin açıklama

Google, son sosyal medya düzenlemesi sonrası Türkiye’de yeni bir ofis açacağı haberlerinin doğru olmadığını, kurumun zaten 2006’dan beri İstanbul’da ofisi olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Google’ın Türkiye’de yeni bir ofis açacağı haberleri üzerine turkinternet.com’un sorularına yanıt veren Google açıklamasında, "Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Google tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2006 yılından beri İstanbul'da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır."