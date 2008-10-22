Google 'dan 1. sayfa çağrısı

Online pazarlama araçlarını kendi müşterilerine profesyonel olarak sunmayı planlayan kişi ve firmalar için hazırlanmış eğitim amaçlı bir destek programı olan Google Internet Reklamcılığı Programının tanıtımı sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Google, hizmet yelpazesini internet reklamcılığı ile genişletmek isteyen web tasarımcısı, teknoloji danışmanı, KOBİ danışmanı, hosting hizmet sağlayıcı firma, reklam ajansı ve hatta internet dünyasında kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar için, Internet Reklamcılığı Programını başlattı.



Web dünyası profesyonellerine yeni fırsatlar sunmayı ve Türkiye'de internet reklamcılığı vizyonunu yaygınlaştırmayı hedefleyen Google Internet Reklamcılığı Programını tanıtmak üzere düzenlenen toplantıda program ile ilgili detaylar ve Google'ın bu alanda getirdiği çözümler tanıtıldı. Bu etkinliğe katılanlara ayrıca müşterilerinin internet reklamcılığına geçişlerini desteklemek için AdWords deneme kuponları sunuldu.



Internet reklamcılığını modern pazarlama yöntemi olarak benimseyen ve müşterilerine de bu vizyonu aşılamak isteyen firmalar bu program kapsamında bir web sitesinin nasıl etkin bir pazarlama aracına dönüşebileceğini görebilecek ve Türkiye'de internet reklamcılığı vizyonun gelişmesine öncülük edip müşterilerine web dünyasında yeni bir hizmet sunabilecekler.



Kendi hizmetleri ile Google çözümlerini birleştirerek, Internet reklamcılığı ile yeni bir gelir modeli yaratma fırsatını elde edebilecekler. Ayrıca Google tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak müşterileri için ücretsiz basılı materyal ve eğitim dokümanlarına sahip olabilecek ve sektördeki diğer profesyoneller ile bir araya gelerek fikir alışverişinde

bulunabileceklerdir.



Google Internet Reklamcılığı programı ile ilgili açıklama yapan Google Türkiye Pazarlama Direktörü Mustafa İçil, şunları kaydetti:

"Internet tüm dünyada firmaların pazarlama faaliyetlerinde etkin olarak kullandıkları bir mecradır. Türkiye'de de bu alanda hızlı büyüme gözlemlenmektedir. Google olarak misyonumuz Türkiye'deki internet reklamcılığı pastasının gelişmesine destek sağlamaktır. Bu amaçtan hareketle internet dünyasında profesyonel çalışmalar yapan birey ve kurumlara özellikle internet reklamcılığı konusunda doğru yol haritalarını çizebilmeleri için yardımcı olabilecek Google Internet Reklamcılığı programını geliştirdik.

Bu program kapsamında sektörün temsilcilerini internet üzerinden pazarlama konusunda bilgilendirmeyi, vizyonlarını açmayı ve birlikte çalıştıkları firmaları internet dünyasının sunduğu fırsatlar konusunda doğru yönlendirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken kendileri için yeni gelir fırsatları yaratabilecek araçlar konusunda da bilgilendiriyoruz."

