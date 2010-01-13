Google Çin'i terkediyor

T24 - Google, arama sonuçlarına kapsamlı sansür uygulanan Çin'i terketmeye hazırlanıyor. Şirket, Çin devletine arama sonuçlarında başta Tianenmen olayları olmak üzere birçok sonucu artık filtrelemek istemediğini açıkladı.



Ancak Google'ı Çin'deki operasyonunu durdurma kararı almaya sevkeden asıl olay, serverlarına karşı Aralık ayında vuku bulan siber saldırı oldu. Google "büyük çaplı ve son derece sofistike" olduğunu açıkladığı bu saldırıda Çin'deki muhalif örgütlerin ve insan hakları gruplarının etkinliklerine ilişkin bilgi toplandığını duyurdu.

