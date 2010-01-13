T24 LogoT24 Logo
Dünya

Google Çin'i terkediyor

Google, arama sonuçlarına kapsamlı sansür uygulanan Çin'i terketmeye hazırlanıyor.

13 Ocak 2010 02:00

T24 - Google, arama sonuçlarına kapsamlı sansür uygulanan Çin'i terketmeye hazırlanıyor. Şirket, Çin devletine arama sonuçlarında başta Tianenmen olayları olmak üzere birçok sonucu artık filtrelemek istemediğini açıkladı.


Ancak Google'ı Çin'deki operasyonunu durdurma kararı almaya sevkeden asıl olay, serverlarına karşı Aralık ayında vuku bulan siber saldırı oldu. Google "büyük çaplı ve son derece sofistike" olduğunu açıkladığı bu saldırıda Çin'deki muhalif örgütlerin ve insan hakları gruplarının etkinliklerine ilişkin bilgi toplandığını duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24