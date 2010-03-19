Google Çin'den ayrılma kararını açıklıyor

T24 - Google'ın Çin'den ayrılma kararını Pazartesi günü duyuracağı iddia edildi.



China Business News gazetesi, Google'ın 10 Nisan'da Çin'deki faaliyetlerini sona erdirme kararı aldığını iddia etti. Şanghay merkezli gazetenin Google'dan bir çalışan ile yerli bir satış temsilcisine dayandırdığı habere göre, internet devinin kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Google'ın Çin'deki merkezi ise, ülkede hızla yayılan haberle ilgili bir değerlendirme yapmaktan kaçınıyor.



Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, siber saldırılar ve sansür nedeniyle ülkedeki operasyonlarına son vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.



Çin'de faaliyet gösteren internet şirketlerinin 31 Mart'a kadar lisans yenileme başvurularını yapması gerekiyor.



Google'ın CEO'su Eric Smith, geçen hafta konuya ilişkin kararın "en kısa zamanda" açıklanacağını söylemişti.



Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanı ise, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, kanun ve düzenlemelere uymaması halinde Google'ın bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını vurgulayarak, "Google kalıp kalmamaya özgür iradesiyle karar verecek" demişti.



Google'ın satış ortaklarından oluşan 27 şirket ise, ortak bir bildiriyle internet devinin konuyu en kısa zamanda açıklığa kavuşturmasını istedi. Müşteri ve çalışanlarını tutmakta zorlandığı belirtilen reklam ortaklarının, Google'ın faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda tazminat davaları ile yüz yüze kalmaktan da endişe ettikleri biliniyor.



Çin'de internet kullanıcılarının sayısı 400 milyonu aşarken, ülkenin 2020 yılına kadar dünyanın en büyük online reklam pazarı haline gelmesi bekleniyor.







