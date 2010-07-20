-GOOGLE, ÇİN YASALARINA UYMA SÖZÜ VERDİ PEKİN (A.A) - 20.07.2010 - Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı üst düzey yetkilisi Zhang Feng, bilgisayar arama motoru Google firmasının Çin sansür yasalarına uyma sözü vermesi üzerine, ülkede faaliyet göstermesine izin verdiklerini bildirdi. Google firmasının Çin'de yeniden faaliyet gösterme lisansı alması ardından konu hakkında açıklamada bulunan Zhang, anlaşma uyarınca Google firmasının Çin'den Google giren internet kullanıcılarının doğrudan sansürlenmemiş Hong Kong'daki March 22 arama motoruna bağlanmalarına son vereceklerini belirtti. Zhang, Google'ın ayrıca Çin'in ulusal güvenliğini ve toplumsal istikrarını bozacak linkler sakınma sözü verdiği kaydedildi. Google firması, Çin'den aldıklarını internet lisansı anlaşması uyarınca Google'ın bu ülkede bulunan arama motorundan müzik indirme, tercüme servisi ve e-ticaret konularında servis vereceğini, yerel internet sitesi Tianya ile ortaklaşa yürüttükleri sosyal ağ bağlantısına son vereceklerini bildirmişti. Google, Ocak ayında Çin'de sansür yasalarını protesto ederek bu ülkede faaliyetlerini durdurma kararı almış ve bu ülkeden Google arama motoruna girmek isteyenleri otomatik olarak Hong Kong'da bulunan sansürlenmemiş arama motoruna yönlendirmeye başlamıştı. Google, Çin'de arama motoru pazarının yüzde 30'nu, yerel arama motoru Baidu'da yüzde 60'nı kontrol ediyor.