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Bilim / Teknoloji

Google ceplere de el attı!

İnternet devi Google cep telefonlarına yönelik geliştirdiği işletim sistemi Android'i kullanan ilk telefon HTC Dream Ekim ayında piyasada...

21 Eylül 2008 03:00

Google'ın yeni işletim sistemi Android ile çalışacak olan ilk akıllı telefon HTC Dream ile ilgili ilk açıklama geldi. Beklentiler iPhone'a göre daha yenilikçi bir ürün olmasıydı. Ancak ilk izlenimler hayal kırıklığı yaratacak cinsten. HTC Dream dokunmatik ekran ve kaydırılabilir QWERTY klavye ile donatılacak, uzunluğu 13 cm, genişliği ise 8 cm olacak. Google'ın mobil platformu Android'i kullanacak olan ilk akıllı telefon HTC Dream, GSM operatörü T-Mobile'ın 23 Eylül'de New York'da düzenleyeceği bir etkinlikle basına tanıtılacak.

Fiyatı ne olacak?

HTC Dream'in kontratsız olarak 199 dolardan piyasada olacağı söyleniyor. Baz makine fiyatı olan bu rakam cihazın operatörlere maliyetini gösterir nitelikte.
iPhone'un ücretlendirme sistemine benzer bir yol izlenmesi durumunda Google işletim sistemi kullanan HTC Dream'in ancak birkaç yıllık kontrat eşliğinde kullanıcılarla buluşacak.

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