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Yaşam

Google CEO'sundan uyarı!

Google’ın CEO’su gençleri sanal aleme döktükleri kişisel bilgi ve fotoğrafların iş arayacakları zaman bir utanç meselesine dönüşebileceği ve başlarına bela ola

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Google’ın CEO’su gençleri sanal aleme döktükleri kişisel bilgi ve fotoğrafların iş arayacakları zaman bir utanç meselesine dönüşebileceği ve başlarına bela olabileceği yönünde uyardı.
 
Gençlerin sanal alemde yayınladıkları bilgilerin önemini tam kavrayamadıklarını belirten Schmidt, ileriki yaşlarda kimliklerini değiştirmek isteyebileceklerini söyledi. Schmidt, “Toplumun her şeyin erişilebilir, kaydedilebilir ve bilinebilir olmasının ne kadar korkunç bir durum yarattığının farkında olmadığını düşünüyorum. Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor” diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.


OBAMA DA SÖYLEMİŞTİ

Schmit’in bu sözleri   ABD Başkanı Barack Obama’nın geçen sene gençlere verdiği “Facebook’a ne koyduğunuza dikkat edin” nasihatini hatırlattı. Google CEO’su ayrıca gelecekte kullanıcılarına haklarında yeteri kadar bilgiye sahip olunca hayatlarını planlamada yardım olabileceklerini kaydetti. Örneğin, akıllı telefonun sahipleri kullanıcı profillerinden takip edilerek bulundukları ortamda neyi nasıl yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi olabilecek.

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