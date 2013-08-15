Google 'bilgilerinizin gizli kalmasını beklemeyin' dedi iddiası



Arama motoru devi Google'ın bir mahkemeye sunduğu raporda, yüz milyonlarca kullanıcısını şaşırtan bir açıklama ortaya çıktı. Teknoloji devi, Gmail hesabı üzerinden e-posta gönderen kullanıcılarının 'iletişimlerinin gizli tutulduğuna dair makul bir beklentisi olmaması gerektiğini' ifade etti.

Dünyanın bir numaralı arama motoru Google, yüz milyonlarca internet kullanıcısının hesabı bulunan Gmail e-posta hizmeti hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu.

Google, ABD'de bir mahkemeye sunduğu raporda, '425 milyon kullanıcısının, bir diğer kullanıcıya e-posta gönderdiği zaman, e-posta içeriğinin gizli kalacağına dair bir beklentide bulunmaması gerektiğini' ifade etti.

Teknoloji dünyasında yapılan açıklama, ABD'li Consumer Watchdog adlı denetmele örgütü tarafından ortaya çıkarıldı.

Google'ın mahkemeye yaptığı açıklamanın, Ulusal Güvenlik Dairesi'yle (NSA) olan bağlantıları konusunda açıklama yapması için baskı gördüğü döneme gelmesi de dikkat çekti.

'Google baklayı ağzından çıkardı'

Yüz milyonlarca internet kullanıcısının e-posta yazışmalarının gizliliği konusunda büyük şüphe uyandıran gelişme, tüm dikkatleri Google'ın üzerine dikti.

Consumer Watchdog gizlilik projesi müdürü John Simpson, "Google en sonunda gizliliğe saygı göstermediğini kabul etti" ifadesini kullandı. Simpson, "Kullanıcılar bu açıklamaya dikkat etmeli... Eğer e-posta hesabınıdaki kişilerin gizliliğini umursuyorsanız, Gmail kullanmayın" dedi.

Google'a dava açılmıştı

Google'ın Gmail hakkındaki açıklaması, şirkete yönelik bir dava nedeniyle geçtiğimiz ay mahkemeye gönderdiği raporda ortaya çıktı. Google, kullanıcılarına doğru reklam içeriği göndermek için, Gmail dışındaki hesaplardan gelen e-postaların gizliliğini ihlal etmekle suçlanmış ve grup davası açılmıştı.

Guardian sitesinin verdiği bilgiye göre, Haziran ayında açında açılan davada, Google haksız bir şekilde e-postalara girmek, içeriklerini okumak ve bu içeriklere gizliliği ihlal ederek erişmekle suçlanmıştı.

Davada, Google'ın yıllardır sistematik bir şekilde ve bilinçli olarak insanların özel bilgilerine eriştiği iddia edildi.

Google'dan savunma

Google, savunmasında, 'davacıların Gmail'in sunulmasından bu yana var olan ve günlük rutin kabul edilen hizmetlerini suçlu göstermek istediğini' belirtirken, 'tüm kullanıcıların, e-postalarının otomatik işlemden geçtiğini beklemesi gerektiğini' belirtti.

Google, "Gönderdiğiniz e-posta, gönderilen kişi yerine asistanı tarafından okunabileceği gibi, kullanıcılar e-postalarının ECS (elektronik iletişim hizmeti) taradından işlenmesi karşısında şaşırmamalı" savunmasını yaptı.

Google avukatları ise 'suçlamada, taraflar arasındaki iletişim ve belli iletişim durumları hakkında iddia edilen gizlilik beklentisinin oluşması için çok az şeyin ileri sürüldüğü' belirtildi.

Bir Google sözcüsü de, dün yaptığı açıklamada, "Kullanıcılarımızın güvenliği ve gizliliğini çok ciddiye alıyoruz. Bu durumun aksini iddia eden haberler gerçek dışıdır" dedi.

Google açıklaması

Google çıkan haberlerin doğru olmadığı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle: “Kullanıcılarımızın mahremiyeti ve güvenliğini bizim için son derece ciddi ve önemli bir konudur, son dönemde bunun aksini iddia eden haberler ise tamamen gerçek dışıdır. Gmail için geliştirdiğimiz güvenlik ve mahremiyeti özellikleri endüstriye öncülük edecek derecede ileri düzeydedir ve söz konusu koruma herhangi bir Gmail kullanıcısına e-posta gönderen herkes için geçerlidir.”